Mensaje de Biden desde la Oficina Oval sobre Rusia e Israel

Washington, DC.- Desde la Oficina Oval, el presidente Biden destacó el talante líder de la nación en la comunidad internacional, por lo que propondrá un «paquete de seguridad» para ofrecer apoyo económico y militar a Ucrania e Israel, llamando al Congreso para que aprobara el proyecto.

Durante su discurso, Biden enalteció el papel de la potencia norteamericana en el mundo diciendo, «Estados Unidos sigue siendo un faro para el mundo». Al tiempo que condenó los «ataques terroristas», del grupo Hamás, que ha «esparcido el terror por el mundo».

Biden aprovechó para responsabilizar a su homólogo ruso, Vladimir Putin etiquetándolo de sumarle «mal al mundo». Así pues, igualando a Putin y al Hamás reflexionó, «Hamás y Putin representan amenazas diferentes, pero tienen esto en común: ambos quieren aniquilar una democracia vecina».

Partiendo de esta premisa, Biden insistió que actuar en Tel Aviv, Israel debería entrar en la legislación internacional, sin dejar de mostrar empatía por el pueblo de Palestina. Subrayando que el grupo islamista Hamás no es Palestina, y no los representa.

La administración Biden está comprometida con la «autodeterminación» de los Territorios Palestinos, apoyando la solución de los dos Estados. No obstante, Biden hizo un llamado a los representantes del legislativo para que «superen las divisiones domésticas«.

Tomorrow, President Biden will send an urgent budget request to Congress to fund America’s national security needs and to support our critical partners – including Israel and Ukraine. pic.twitter.com/sQR65EnuVc

La propuesta del «paquete de seguridad» será propuesto el viernes 20 de octubre y según información extraoficial comprometería unos $100.000 millones. Pero esta propuesta no tiene un camino fácil luego de la sustitución de Kevin McCarthy como líder de la Cámara de Representantes.

Biden, abiertamente condenó «los atentados terroristas de Hamás en contra de Israel». De hecho, visitó Tel Aviv el 18 de octubre asegurándole al primer ministro Benjamín Netanyahu, que no los dejaría solos.

Sin embargo, hay sus detractores como Josh Paul, oficial del U.S. Department of State (DOS) que dijo, «No puedo trabajar en apoyo de un conjunto de importantes decisiones políticas, incluida la entrega precipitada de más armas a una de las partes del conflicto, que considero miopes, destructivas, injustas y contradictorias con los propios valores que defendemos públicamente».

J.D Vance, senador republicano confesó, «Ayer, en una reunión informativa clasificada sobre Ucrania, quedó claro que se está pidiendo a Estados Unidos que financie un conflicto indefinido con recursos ilimitados. Ya basta. A estas y futuras peticiones, mis colegas y yo decimos: NO.».

