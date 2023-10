Ejército de Israel confirma la muerte de varios dirigentes de Hamás

Franja de Gaza, Israel.- El Israel Defense Forces (IDF) confirmó, el martes 17 de octubre haber asesinado a varios dirigentes de Hamás, Osama Mazini, jefe del Consejo de la Shura, y Ayman Nofal del Al Qassam Brigades considerado la máxima institución encargada de las decisiones políticas del grupo islamista.

Es un comunicado del Israeli Air Force (IAF) en conjunto con la Israeli Security Agency (ISA), precisó que el dirigente de Hamás, Mazini fue el responsable de los prisioneros de Hamás. Además, era el encargado de dirigir las «actividades terroristas contra Israel».

En un video publicado por el Ejército muestra el instante en el que fue bombardeado el edificio. Supuestamente, Osama Mazini estaba dentro de la estructura ubicada en la misma Franja de Gaza.

En otro comunicado, la IDF se publicó que en las últimas horas golpearon varios importantes objetivos de Hamás y otras organizaciones. Estos golpes fueron propiciados por aviones que bombardearon una sede de Hamás abatiendo a un «operativo» militar.

Del mismo modo, Israel atacó un banco que era administrado por los yihadistas en Gaza con la finalidad de financiar sus actividades.

This is Hamas’ organizational hierarchy—its leadership is in control of Gaza.

This is who’s responsible for Hamas' attacks against Israeli civilians.

We know who you are. pic.twitter.com/nWs1ZiWQzr

— Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023