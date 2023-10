Vladimir Putin llega a Pekín para el III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda

Pekín, China.- En medio de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin aterrizó en Pekín, el martes 17 de octubre con el fin de reunirse con el presidente chino, Xi Jinping para participar en el III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda, según la agencia de noticias Xinhua.

Oficialmente este III Foro es para intercambiar opiniones sobre las relaciones bilaterales, que «se encuentran en auge», según el Russian Foreign Minister, Serguéi Lavrov, en un comunicado de la Cancillería.

Ver más: Tropas de Israel entran en Gaza y es «solo el comienzo» según primer ministro

No obstante, Xi Jinping y Putin tratarán el tópico bélico entre Israel y el grupo terrorista islamista Hamás. Pero también conversarán sobre el vigente conflicto que sigue invadiendo a Ucrania por parte de Rusia.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin recordó que antes de volar a China, Putin sostuvo «un maratón telefónico» con el presidente de la Palestinian National Authority (PNA), Mahmud Abás y otros líderes de Egipto, Irán y Siria. Pero también habló con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

President Vladimir Putin arrives at the Third #BeltandRoad Forum for International Cooperation in Beijing, takes part in the welcome & family photo ceremonies.

🇷🇺🇨🇳 🤝 President Xi Jinping greeted President Vladimir Putin on his arrival, the two Leaders had a brief conversation. pic.twitter.com/fQGk7n0kTr

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 17, 2023