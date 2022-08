Más estados se suman con más restricciones al derecho al aborto

Washington, DC.- En torno al debate del aborto, los estados conservadores de Estados Unidos, Texas, Tennessee e Idaho inciaron su plan de implementación de leyes para prohibir casi por completo el aborto, donde se incluyen penas para los médicos que lo practiquen de cadena perpetua.

De esta manera, se acentúa la batalla estatal en el país que gira entorno al aborto, luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos retirara las protecciones federales al derecho al aborto.

Esta decisón del Supremo ha dejado casi 21 millones de mujeres en edad reproductiva sin acceso al derecho al aborto. Pese a que las nuevas leyes en estos tres estados no cambian porque ya prohibían el aborto. Sin embargo, esto permitió que la mayoría de las clínicas pro aborto dejaran de prestar servicios.

“Even if you say you will never need an abortion, it’s still your fight because it’s about so much more. Agency, equality, the right of very person determining their life’s course and their body.” Preach, @DawnLaguens. 🤍 https://t.co/rymOLjyXFG

— Alexis McGill Johnson (@alexismcgill) August 25, 2022