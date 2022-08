Otro estado autoriza la prohibición del aborto

Boise, ID.- La Corte Suprema de Idaho, autorizó en este estado la prohibición del aborto, permitiendo que se aplique esta nueva ley, que prohíbe el aborto en prácticamente todos los casos, con tres votos a favor y dos en contra.

De esta manera, la mayor autoridad de Idaho, denegó la solicitud de la entidad pro abortista, Planned Parenthood. La misma pidió que se bloqueara la entrada en vigor de la norma el 25 de agosto, alegando la violación de los derechos a la privacidad.

En la misma ola de Planned Parenthood, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, el pasado 2 de agosto, anunció otra demanda contra Idaho. La misma considera que la ley contra el aborto, «criminaliza a los médicos», impidiendo que ejerzan con libertad las interrupciones del embarazo.

Por su parte, U.S. Department of Justice demandó a Idaho por, supuestamete, violar la Ley federal de Trabajo y de Tratamiento Médico de Emergencia. Así pues se precisó, intentando proteger a los médicos, «el tratamiento médico necesario para estabilizar la condición médica de emergencia de una paciente».

The Texas-style abortion ban allows family members to sue abortion providers for cash rewards. The only person that should be making decisions about your body is you — not your in-laws, not judges, and definitely not the Idaho legislature. https://t.co/jmDNDGdxcg

— Planned Parenthood Alliance Advocates – West (@PPAAWest) August 13, 2022