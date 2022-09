Biden firma orden ejecutiva para inversiones extranjeras

Washington, DC.- El presidente Biden, firmó una orden ejecutiva que prohíbe ciertas inversiones extranjeras en los Estados Unidos basándose en que algunos gobiernos las usan para extraer datos y tecnología exponiendo la seguridad del país.

Esta es la primera vez que un presidente de Estados Unidos pide The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), que tome en cuenta los riesgos que puede suponer para Estados Unidos ciertas inversiones de naciones extranjeras.

En un comunicado, The White House reconoció que hay países que usan las inversiones extranjeras en ciertos rubros donde un robo de tecnología o de propiedad intelectual podría suponer un alto riesgo para los Estados Unidos. Por ejemplo, la Inteligencia Artificial, Biotecnología, energía limpia y los materiales críticos.

De esta manera, The White House detalló que la acción se dirige contra «naciones que compiten o son rivales» de Washington. Sin embargo, no se publicó la lista de países al cual hacen referencia con esta orden ejecutiva.

In a coordinated action across the U.S. Government, OFAC designated a dozen Iran-based persons for their roles in malicious cyber acts, including ransomware activity. The U.S., Australia, Canada & the UK are also publishing a joint cyber security advisory. https://t.co/OVnr3jprBA

— Treasury Department (@USTreasury) September 14, 2022