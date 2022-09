Jugosa recompensa por robo de decenas de aves exóticas

Punta Gorda, FL.- La Parrot Outreach Society denunció que fueron víctimas de un robo que involucró la desaparición de decenas de aves exóticas donde se incluyen loros y cacatúas, por ende están ofreciendo $10.000 de recompensa para la información que lleve con la aparición de las aves.

De acuerdo con la organización Parrot Outreach Society, el robo ocurrió en la madrugada del martes 13 de septiembre, aproximadamente a las 3:00 am.

Además se denunció que los ladrones para poder entrar al recinto cortaron el servicio de energía eléctrica. Posteriormente, los delincuentes entraron a la sede para robar las aves.

La denuncia destaca que se robaron un total de 28 aves entre loros y cacatúas exóticas. En este sentido, la institución está ofreciendo $10,000 de recompensa por información que lleve al regreso de las aves.

Overnight the Parrot Outreach Society in Punta Gorda was burglarized. Approximately 28 birds were stolen. Detectives are currently investigating. If you have any information, call SWFL Crime Stoppers at 1-800-780-8477 pic.twitter.com/BiWh8tTZSc

— Cynthia McLaughlin (@CynthiaSNN) September 13, 2022