Llegó vuelo con fórmula láctea infantil a EE. UU.

Indianápolis, IN.- Llegó al país en un avión militar una cantidad suficiente, para más de medio millón de teteros de fórmula láctea infantil con un peso de 35.380 kilogramos, según la portavoz de Prensa de La Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Este es el primero de varios vuelos que llegarán con cargas de fórmula láctea infantil desde Europa. Esta estrategia pretende aliviar la profunda escasez en EE. UU., de fórmula láctea infantil.

Por su parte, el Secretary of Agriculture, Tom Vilsack, estuvo presente en Indianápolis para recibir este primer cargamento.

Al mismo tiempo, La Casa Blanca anunció que 132 cajas de fórmula Nestlé Health Science Alfamino Infant y Alfamino Junior, saldrían de la Base Aérea de Ramstein, en Alemania. ¿Su destino? Estados Unidos.

.@POTUS announced the first two Defense Production Act authorizations for infant formula.

These authorizations will allow Abbott Nutrition to increase production by over one third where it stands today and allow Reckitt to operate their facilities at maximum capacity.

— The White House (@WhiteHouse) May 23, 2022