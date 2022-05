Estado de Emergencia en Nueva York

Nueva York, NY.- Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York, anunció estado de emergencia para estabilizar los precios de la leche en polvo para bebés, que sufre en el país una fuerte escasez sin precedente.

Esta regla fue definida por Adams como «aumento excesivo de precio», que solo limita un 10% o más por encima del precio estándar de cierto producto.

Se dice que la escasez tiene origen en problemas de suministro global causados por la pandemia. Sin embargo, hay dificultades en la planta de producción en Sturgis, Michigan de Abbott, el principal fabricante de leche para lactantes en el país.

De manera que, el alcalde Adams expresó, «Esta orden ejecutiva de emergencia nos ayudará a tomar medidas enérgicas contra cualquier minorista que busque capitalizar esta crisis subiendo los precios de este bien esencial».

Today my colleague, @Lynn4NYC, the Health Committee Chair, and I as one of the Moms of @NYCCouncil and Small Biz Chair, sent a letter to @NYCMayor requesting actions we believe will alleviate the baby formula shortage in NYC. 28 women on the Council have signed this letter. pic.twitter.com/qldr8LoCOn

— Julie Menin (@JulieMenin) May 18, 2022