Washington, DC.- National Safety Council (NSC) llama a unirse a una campaña para pedir al presidente Joe Biden que reduzca las muertes de tránsito a cero para 2050. Cada año unas 40 mil personas fallecen en las carreteras de Estados Unidos, según la organización.

Una de las muchas tendencias dañinas de esta pandemia ha sido un aumento significativo en la tasa de muertes por accidentes de tránsito y accidentes graves, indica un comunicado de NSC. Las muertes en las carreteras han sido una de las principales causas de muerte en nuestra nación durante décadas, agrega.

Los datos de National Safety Council concluyen que aproximadamente 100 personas pierden la vida en un día cualquiera en las carreteras del país. Además los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte entre las personas de 1 a 25 años.

“Si bien la administración de Biden se centra adecuadamente en COVID-19, no podemos pasar por alto su impacto en nuestras carreteras”.

No más muertes en carreteras

A la petición se sumaron organiaciones como Families for Safe Streets, Toward Zero Deaths, Road to Zero Coalition y Vision Zero Network.

Si quieres firmar la carta para sumarte a esta iniciativa puedes ingresar AQUÍ.

National Safety Council es una organización sin fines de lucro defensora de la seguridad de Estados Unidos. Se enfoca en eliminar las principales causas de muerte prevenible para que las personas puedan vivir sus vidas al máximo. Su esfuerzo se centra en áreas donde pueden lograr mayor impacto: lugar de trabajo, carreteras y discapacidades.

