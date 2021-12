La crisis de los opioides le costó a Allergan $200 millones

Nueva York, NY.- La farmacéutica Allergan acordó pagar $200 millones al estado de Nueva York por su responsabilidad en la crisis de los opioides, al mismo tiempo, quedará fuera del macrojuicio apalancado por la Fiscalía del estado.

Allergan, quien funciona como subsidiaria de AbbVie, queda fuera de un proceso que aborda su tramo final en la Corte Suprema de Nueva York. Sin embargo, Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health y Endo han hecho lo mismo que Allergan para librarse del juicio.

En un comunicado, la fiscal general Letitia James, informó que Allergan cumplirá con otras condiciones que comprende dejar de producir opioides. Además, tampoco podrá vender ni promover estos fármacos en el estado.

