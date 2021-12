Stephanie Williams, nueva asesora especial de la ONU para Libia

Nueva York, NY.- Stephanie Williams fue designada como asesora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Libia, por el secretario general de la ONU, António Guterres.

De esta manera, la diplomática estadounidense Stephanie Williams llega en un momento clave para la transición política de Libia. Coincidiendo con la conclusión de la misión del enviado especial del eslovaco Jan Kubis, que presentó su dimisión en noviembre.

Frente a esta designación, el portavoz de Guterres en referencia a los diálogos político, económico y de seguridad, dijo que Williams, «dirigirá los esfuerzos de buenos oficios y mediación y los contactos con las partes interesadas a nivel regional e internacional. Para lograr la implementación de las tres vías de diálogo intra-libias».

Sin embargo, el principal objetivo de Williams será apoyar los esfuerzos en las elecciones presidenciales y parlamentarias en Libia. Las mismas están previstas para el 24 diciembre y la segunda vuelta el 24 de enero.

Por su parte, la dimisión de Kubis, suyo reemplazo aún no se concreta, cayó como un balde de agua fría para los actores que apuestan por mantener las fechas de los comicios. Entre ellos Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia.

