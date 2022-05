Pentágono presenta audiencia sobre existencia de ovnis

Washington, DC.- El Congreso de EE. UU., acogió una audiencia del Pentágono sobre ovnis donde se afirmó que sus militares se han topado con objetos o fenómenos aéreos no identificados, elevando a 400 las alertas recibidas desde el año 2004.

Por primera vez en 50 años, los testimonios sobre ovnis de los responsables del Pentágono fueron acogidos por el Congreso. Según varios legisladores con el objetivo de romper con los estigmas que orbitan el tema ovnis, y que los militares informen a sus superiores estos encuentros.

En ese sentido, tanto Ronald Moultrie, subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de EE. UU., como el subdirector de la Inteligencia Naval de EE. UU., Scott Bray, fueron las autoridades que afirmaron este caso frente al Congreso.

Por su parte, Scott Bray, mencionó un informe oficial, publicado hace casi un año, donde afirmó que el país había detectado un total de 144 fenómenos aéreos no identificados, solo entre 2004 y 2021. Al mismo tiempo añadió que esta cifra se incrementó a 400.

