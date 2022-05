La Casa Blanca conmemoró el Cinco de Mayo

Washington, DC- En el marco de la celebración del Cinco de Mayo que conmemora la Batalla de Puebla de 1862, donde los mexicanos se impusieron a la potencia invasora francesa, el presidente Biden, homenajeó con una ceremonia en la Casa Blanca a la primera dama mexicana, Beatriz Gutiérrez.

En este sentido, Biden y su esposa Jill organizaron en el jardín de la Casa Blanca una fiesta que estuvo ambientada con sandía, churros con chocolate y empanadas.

Asimismo, el presidente Biden aprovechó para afirmar que en Estados Unidos, «Somos una comunidad migrante. Decimos eso y la gente no lo cree, pero es nuestra fortaleza».

En su discurso, Biden recordó cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO), visitó la Casa Blanca en noviembre de 2021. En esta ocasión conversaron sobre algunos bustos de expresidentes de Estados Unidos y algunas pinturas que adornan esta sala.

Justo en esa sala hay una imagen de Franklin D. Roosevelt, y Biden aprovechó para desempolvar que fue Roosevelt quien fundó la política del «Buen Vecino» hacia Latinoamérica. Con esto dejó claro su intención de seguir apostando a las políticas de respeto hacia las otras naciones.

