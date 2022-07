La brecha de género según informe del WEF

Ginebra, Suiza.- Un nuevo informe del World Economic Forum (WEF), advierte que la brecha de género no se cerrará hasta dentro de 132 años de seguir el ritmo actual, es decir que la desigualdad entre hombres y mujeres en el rubro económico, político, educativo y sanitario está lejos de abolirse.

El Foro de Davo es la institución que organiza este estudio desde hace 16 años. En esta ocasión, reveló tímidos progresos con respecto al 2021, aunque son insuficientes para igualar la caída, «de una generación», que potenció la pandemia por el covid-19.

Cabe destacar que para el 2021 el cálculo hablaba de que la brecha se cerraría en 136 años. En este sentido, Saadia Zahidi, directora general del WEF, explicó, «Corremos el riesgo de desandar el camino de las últimas décadas de forma permanente y perder los rendimientos económicos futuros de la diversidad».

De momento, el índice global de brecha de género se sitúa para el 2022 en 68.1%. Entendiendo que un porcentaje del 100% sería una paridad total entre géneros, mientras que el 0% responde a una disparidad completa.

The world can't wait 132 years to close the gender gap. @zahidi talks #GenderGap22 on the #RadioDavos podcast.https://t.co/IVUWGBDqHX

— World Economic Forum (@wef) July 13, 2022