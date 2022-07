Dos hispanos recibieron la «Medalla de la Libertad» en The White House

Washington, DC.- El presidente Biden otorgó en The White House, este jueves, la máxima distinción civil del país, la «Medalla de la Libertad» donde resaltan dos hispanos dentro de la exclusiva lista de 17 referentes de la política, el deporte, los derechos civiles, los negocios o la Armada.

Uno de los dos hispanos reconocidos con la «Medalla de la Libertad» es la doctora Juliet V. García. Es la expresidenta de la Universidad de Texas en Brownsville, considerada la primera mujer mexicana-estadounidense en presidir una universidad en el país.

En este sentido, la doctora García, de origen mexicano precisó que para ella es una gran honor trabajar con personas tan honorables y valientes. Resaltando la defensa de los derechos, haciendo hincapié en su creencia de la educación como máxima misión para la generación venidera.

Asimismo, dijo la doctora García, «ayudarían a nutrir, defender y sostener la democracia de los Estados Unidos«. Actualmente, la honrada doctora es profesora de comunicación en la University of Texas Rio Grande Valley (UTRGV).

It was my honor to welcome some extraordinary Americans to the White House today and honor each of them with our nation's highest civilian award, the Presidential Medal of Freedom. pic.twitter.com/sWJtMv7o1I

— President Biden (@POTUS) July 7, 2022