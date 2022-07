Manifestaciones a favor y en contra derecho al aborto en EE. UU.

Washington, DC.- La Casa Blanca fue uno de los epicentros de manifestaciones en contra de la decisión del Supremo de EE. UU., de eliminar derecho al aborto en EE. UU., que estaba vigente desde hacía 50 años dando paso a la medida «Roe contra Wade».

Algunas de las manifestaciones fueron convocadas por Women’s March, que se replicaron en distintas ciudades de EE. UU., como, Los Ángeles, Nueva York y Chicago. Además, acompañó la organización Rise Up 4 Abortion Rights.

En este sentido, se considera que estas manifestaciones serán las más grandes que se vivieron en la ciudad, desde que se filtró el borrador de la sentencia del Supremo, iniciando el mes de mayo.

Asimismo, muchos de los manifestantes ven con suspicacia la orden ejecutiva firmada el viernes por el presidente Biden. Este, trata de responder a las críticas del mismo partido Demócrata.

We're proud of our track record as the organization that has led & continues to lead the fight against this unprecedented, illegitimate & egregious decision. Let’s fight with all we’ve got to Rise Up 4 Abortion Rights NOW! LEGAL ABORTION NATIONWIDE NOW https://t.co/Y0oCPlHcsr

Integrantes del Partido Demócrata acusan al presidente Biden de tener una supuesta posición pasiva, por no estar haciendo los suficiente por reaccionar al fallo del Supremo de EE. UU., para garantizar el derecho al aborto en EE. UU.

What a day, DC!

If you came out to rage at the White House, thank you. If you joined a protest somewhere else, we see you. If you're supporting us online, we couldn't do it without you.

This is the Summer of Rage — and we're just getting started.

📸 cred: @KishaBari pic.twitter.com/jz0EF9k64E

— Women's March (@womensmarch) July 9, 2022