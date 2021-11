Autopsia de Brian Laundrie aclara el caso de Gabby Petito

Miami, FL.- La Oficina del Médico Forense del Distrito Doce en Florida dijo este martes que su investigación sobre la muerte de Brian Laundrie determinó que se suicidó de un disparo en la cabeza, según un comunicado de prensa de la oficina.

Más temprano, un abogado había anticipado el resultado de la autopsia, «Chris y Roberta Laundrie han sido informados de que la causa de la muerte fue una herida de bala en la cabeza y la forma de muerte fue un suicidio», dijo el abogado Steven Bertolino.

«Chris y Roberta todavía están de luto por la pérdida de su hijo y tienen la esperanza de que estos hallazgos traigan un cierre a ambas familias», agregó.

Los restos de Laundrie fueron encontrados el 20 de octubre en una zona de la Reserva Carlton. La zona, habría estado inundada durante las búsquedas anteriores en la reserva natural de 10.117 hectáreas en North Port, Florida tras varias semanas.

We have received a number of inquiries Tuesday about a false report of DNA not matching Brian Laundrie. Below is the Medical Examiner’s statement on the matter. pic.twitter.com/tXAe63IdlC

— North Port Police (@NorthPortPolice) October 26, 2021