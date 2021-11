Víctimas de atropello masivo aumentan a seis muertos y 62 heridos

Waukesha, WI.- El número de víctimas por el atropello masivo del domingo contra un desfile navideño en Waukesha, aumentó a 6 muertos y 62 heridos, anunciaron este martes las autoridades. La cifra de fallecidos subió tras la muerte el lunes de un niño que había sufrido lesiones.

De esta manera, lo informó la fiscal de distrito del condado de Waukesha, Susan Opper, durante la primera comparecencia del sospechoso del hecho, Darrell Brooks, que apareció ante una corte en ese suburbio de Milwaukee.

Asimismo, Brooks fue detenido por la Policía el domingo pasado, poco después de embestir con un todoterreno rojo a la multitud congregada para un desfile navideño en Waukesha.

Inmediaramente, la Policía descartó el lunes que se tratara de un atentado. Pero aún no están claras las motivaciones del suceso. Las autoridades solo detallaron que el detenido había estado implicado antes del atropello en un «altercado doméstico» del que huyó.

Waukesha PD continues to ask the public to avoid downtown Waukesha this evening following a critical incident involving the Waukesha Holiday Parade. you'll find official updates on the @WaukeshaPD Facebook homepage. https://t.co/ddO3WfXHQR pic.twitter.com/j18urSPMdS

— FBI Milwaukee (@FBIMilwaukee) November 22, 2021