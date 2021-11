Kamala Harris y Biden generan indecisión en la Casa Blanca rumbo a elecciones de 2024

Washington, DC.- Los aliados de la vicepresidenta Kamala Harris están preocupados de que la Casa Blanca no se esté preparando de manera suficiente para la realidad de la campaña de reelección de 2024 y, en particular, del papel de Harris en esas elecciones.

Un informe, para el cual se entrevistó a decenas de figuras cercanas a la vicepresidenta que desempeñan distintos roles, da la imagen de una Casa Blanca sacudida por las recientes batallas políticas e insegura sobre cómo actuar en el futuro.

Según los informes, el presidente Joe Biden está comprometido, tanto de manera privada como pública. Con buscar una candidatura presidencial para 2024. Pero tendría 82 años en el momento de las elecciones y 86 cuando deje el cargo en 2028, es decir, sería el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos.

Eso provocó que muchos analistas demócratas, incluidas algunas personas cercanas a la propia vicepresidenta de Biden, estén escépticos sobre si Biden realmente se postulará en 2024. Al mismo tiempo, son muy conscientes de que Harris sería una candidata natural para ocupar su lugar en caso de que eso llegue a ocurrir.

Por su parte, se informa que la gente cercana a Harris está preocupada de que, en cualquiera de los casos, la vicepresidenta no estará preparada para su papel en 2024. Ya sea como candidata a la presidencia o como primera suplente en la campaña de Biden.

