Kamala Harris se reunirá con empresas latinas en la Casa Blanca

Washington, DC.- La vicepresidenta, Kamala Harris, se reunirá, este miércoles, con cinco empresarias latinas para destacar su papel en la economía estadounidense, con motivo del Mes de la Herencia Hispana, que se celebra hasta el próximo 15 de octubre.

Fuentes de la Casa Blanca revelaron, que esta reunión, tiene como objetivo, “conversar sobre el importante papel que las líderes de pequeños negocios tienen en la comunidad latina y en la economía en general”.

Según las fuentes, “La vicepresidenta escuchará cómo estas líderes han gestionado sus empresas durante la pandemia. Y conversará sobre sus esfuerzos y los del presidente Biden para apoyar a los pequeños negocios”.

De manera que, a la reunión asistirán, en la oficina ceremonial de Harris en la Casa Blanca, la presidenta de la empresa de tecnología de la información ZemiTek, Rosa Caldas. La fundadora del estudio de arquitectura Moya Design Partners, Paola Moya. Y, la fundadora de la empresa de servicios de la construcción Meridien Group, Maria Hicks.

The American people overwhelmingly support the Build Back Better Agenda. Let’s get this done.

— Vice President Kamala Harris (@VP) September 29, 2021