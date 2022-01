Jen Psaki anuncia importante discurso de Joe Biden

Washington, DC.- La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció que el presidente Biden ofrecerá una conferencia de prensa, el 19 de enero a las cuatro de la tarde hora local (21.00 GMT), de cara a su primer aniversario de su toma de posesión.

Asimismo, Jen Psaki, expresó que, «El presidente quiere hablar directamente al pueblo estadounidense».

Entre tanto, el presidente Biden se juramentó como presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2020, tras derrotar a Donald Trump en noviembre de 2020.

