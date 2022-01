Notable aumento de homicidios en Los Ángeles

Los Ángeles, CA.- En una conferencia de prensa, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti junto al Office of the Chief of Police (LAPD), revelaron el aumento de los homicidios en 2021 en casi un 12%.

Al mismo tiempo, indicaron que en 2021 hubo 397 homicidios, mientras que en 2020 hubo 355, lo que se traduce exactamente en un aumento del 11.8%.

A su vez, Eric Garcetti lamentó esta trágica cifra detallando que el ritmo de homicidios se detuvo a mitad del 2021, “Para poner eso en contexto, recuerdo la primera mitad del año pasado, cuando esos números estaban por encima del 25 %”.

Del mismo modo, añadió que la ciudad de Los Ángeles sigue siendo una de las ciudades más pobladas del país, simultáneamente, con mayor seguridad en términos de tasa de homicidios.

Join me live with Chief Moore and Councilmember Monica Rodriguez as we share last year's crime numbers and talk about the steps our police department is taking to build a just and safe city for all Angelenos. https://t.co/1a47tEPgwl

— MayorOfLA (@MayorOfLA) January 13, 2022