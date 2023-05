Interesantes datos de la población hispana en Estados Unidos

Los Angeles, CA.- Un estudio de la U.S. Census Bureau (USCB) determinó que la población hispana es la más joven de Estados Unidos, con un promedio de edad de 30 años, lo que indica que uno de cada cuatro niños en el país son hispanos.

Este estudio del USCB también reveló que la edad promedio de los hispanos es ocho años menor que la edad promedio de los estadounidenses. Es decir, la edad promedio de los estadounidenses es de 38.8 años.

Asimismo, la edad promedio de los latinos en Estados Unidos es once años menos que la comunidad no hispana que es de 41.1 años.

Sin embargo, la edad promedio de los hispanos aumentó en contraste con el registro del censo de 2010. Para este análisis la edad promedio de latinos en EE. UU., era de 27.3 años de edad.

