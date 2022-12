Informes de OVNIs del Pentágono deja más preguntas que respuestas

Washington, DC.- La nueva iniciativa del Pentágono para investigar los informes de OVNIs determinó que no existe evidencia de que los extraterrestres hayan visitado a la Tierra o se hayan estrellado en nuestro planeta de acuerdo con declaraciones de los altos líderes militares.

Pese a esta especie de conclusión, el esfuerzo del Pentágono por seguir investigando el fenómeno OVNI, ya sea en el espacio, en el cielo o bajo el agua de la Tierra, desembocó en cientos de nuevos informes que actualmente están siendo verificados.

Ronald Moultrie, Under Secretary of Defense for Intelligence and Security (OUSD), precisó «No he visto nada en esas propiedades hasta la fecha que sugiera que ha habido una visita extraterrestre. Un choque extraterrestre o algo por el estilo».

Por su parte, Sean Kirkpatrick, director de la recién formada All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) del Pentágono, no descartó la idea de que exista vida extraterrestre. Pero confesó que para esta investigación tenía una postura científica.

De modo que, Kirkpatrick en la primera conferencia de prensa desde que se estableció AARO en el mes de julio, «Solo diría que estamos estructurando nuestro análisis para que sea muy completo y riguroso. Lo revisaremos todo».

En este sentido, Kirkpatrick remató, «Y como físico, tengo que adherirme al método científico, y seguiré esos datos y la ciencia dondequiera que vaya».

Actualmente, la misión de AARO está enfocada en actividades que por ahora son inexplicables en torno a algunas instalaciones militares, espacio aéreo restringido y «otras áreas de interés». El objetivo es identificar las posibles amenazas a la seguridad de las operaciones militares de Estados Unidos y la Seguridad Nacional.

Hay que recordar que para el 2021, el informe de OVNIs incluyó algunos UAP revelados en un video del Pentágono. Este mostraba extraños objetos que se movían a velocidades y con maniobras que, claramente, superan la tecnología conocida. Además carecían de propulsión o superficies de control de vuelo aparentes. La pregunta que se hace el público en general ¿quién miente? y ¿por qué crear esta matriz de opinión?

