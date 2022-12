Independencia de Puerto Rico se juega en referéndum

Washington, DC.- Puerto Rico está más cerca del referéndum que decidirá la independencia de la Isla del Encanto o si puede convertirse en un estado de Estados Unidos, ser un país independiente o tener otro tipo de gobierno una vez la Cámara de Representantes exprese por medio de votaciones el proyecto de ley que muestra el proceso.

Este miércoles, un comité de la Cámara aprobó la Ley del Estatus de Puerto Rico, lo que conlleva a una votación de la Cámara en pleno.

Asimismo, la legislación establece los términos de un plebiscito, pero además la posibilidad de tres estados de autogobierno. Independencia, plena condición de estado de Estados Unidos o soberanía con libre asociación con Estados Unidos.

A esta última opción de soberanía con libre asociación con Estados Unidos, ya existen Micronesia, Palau y las Islas Marshall. Ahora bien, Puerto Rico cuenta con una población aproximada de 3.3 millones de habitantes.

