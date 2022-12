Aprobado proyecto de ley que protege el matrimonio igualitario

Washington, DC.- El Congreso de los Estados Unidos aprobó, este jueves, un proyecto de ley que protege el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, mediante el reconocimiento federal que nació de la preocupación de que la Corte Suprema diera revirtiera su reconocimiento en este aspecto.

La votación de la Cámara fue de 258-169 donde todos los demócratas más 39 republicanos votaron a favor. Mientras que los 169 republicanos votaron en contra y uno votó «presente». Por el momento, la medida pasa al escritorio del presidente Biden para que su firma pase a categoría de ley.

Como era de esperarse, la legislación obtuvo el completo apoyo de los defensores LGBT, así como de organizaciones y entidades religiosas. Sin embargo, muchos conservadores religiosos estadounidenses ofrecen gran resistencia al matrimonio igualitario por ir en contra de las escrituras de la Biblia.

De hecho, este histórico proyecto de ley funciona como un respaldo limitado para la decisión de la Corte Suprema de 2015. El mismo que legalizó el matrimonio igualitario en todo Estados Unidos, mejor conocido como Obergefell v. Hodges.

My heart is full.

The Respect for Marriage Act will soon be the law of the land: a glorious triumph for love and freedom. pic.twitter.com/t88fCr2rlI

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 8, 2022