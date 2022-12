Biden firmó Ley de Respeto al Matrimonio Igualitario

Washington, DC.- El presidente Biden firmó, este martes, la Ley de Respeto al Matrimonio Igualitario en una celebración que contó con la participación de la cantante estadounidense Cyndi Lauper que interpretó «True Colors» en el césped de The White House.

La nueva Ley otorga el reconocimiento federal a los matrimonios igualitarios, iniciativa que nace de la preocupación de que la Corte Suprema pudiera revertir su apoyo legal.

Asimismo, Biden declaró a propósito de este logro, «El matrimonio es una propuesta simple. ¿A quién amas? ¿Serás leal a esa persona que amas? No es más complicado que eso. La ley reconoce que todos deberían tener derecho a responder esas preguntas por sí mismos».

Join the First Lady, Vice President Harris, the Second Gentleman, and me as we host a ceremony on the South Lawn to sign the Respect for Marriage Act. https://t.co/xqklzlC3Aw — President Biden (@POTUS) December 13, 2022

Del mismo modo, el cantante de pop Lauper de 69 años, famoso por el éxito de 1983 «Girls Just Want to Have Fun», participó en el acto. De esta manera, Lauper detalló que este acto ofreció tranquilidad a las familias estadounidenses de todo el país.

De este modo, Lauper también activista LGBT subrayó a la prensa, «Podemos descansar tranquilos esta noche porque nuestras familias están validadas y porque ahora se nos permite amar a quienes amamos, lo que suena extraño decirlo, pero los estadounidenses ahora pueden amar a quienes amamos».

In the wake of the Dobbs decision, the Respect for Marriage Act restores a measure of security to millions of marriages and families. pic.twitter.com/VL5dH5QBCK — The White House (@WhiteHouse) December 13, 2022

Lo propio, hizo Nancy Pelosi presidenta de la Cámara de Representantes, que dirigiéndose a la multitud antes de la firma opinó, «Todos merecen disfrutar de la bendición mágica de construir una unión con la persona que aman». Además añadió que esta Ley promueve la igualdad.

