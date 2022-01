Incendio forestal en Colorado consume cerca de 600 casas

Washington, DC.- El gobernador del estado de Colorado, Jared Polis, declaró estado de emergencia frente a un incendio forestal que destruyó, este jueves, alrededor de 580 casas y obligó a la evacuación de miles de residentes de las localidades de Superior y Louisville.

Se supo que el incendio forestal inició antes del mediodía (hora local) y en cuestión de horas arrasó con edificaciones. Además, afectó a numerosas extensiones de terreno debido a los fuertes vientos en la zona.

Por su parte, el National Meteorological Service en Boulder informó que se registraron ráfagas de viento de entre 80 y 100 millas (128 y 160 km/h) por horas.

Please stay off city open space trails because of wildfires north and south of the city, along with today's high winds. OSMP also has closed trailheads south of Boulder. Follow @boulderoem for important #MarshallFire and #MiddleForkFire updates.

Como consecuencia el sheriff del condado de Boulder, Joe Pelle, calificó de «horrible» lo ocurrido. Además, destacó en una conferencia de prensa, «No nos sorprendería si hubiera heridos o víctimas mortales».

Please view the official evacuation area for the #MarshallFire at this point. Also, areas just north of S. Boulder Rd. between Cherryvale/76th up to Arapahoe Rd is in pre-evac notice. pic.twitter.com/p2OZ41rp1O

— Boulder OEM (@BoulderOEM) December 30, 2021