Identifican al tirador de Nashville más videos del tiroteo

Nashville, TN.- Investigaciones de la Metropolitan Nashville Police Department permitieron identificar al tirador de la escuela primaria cristiana The Covenant School, como Audrey Elizabeth Hale, de 28 años de edad, una exalumna que mató a tres niños de 9 años y tres adultos.

Estas investigaciones también determinaron que el tirador Hale estaba diagnosticada clínicamente con un «trastorno emocional». Por si fuera poco, tenía acumulado un arsenal de armas en su poder, según declaraciones del jefe de la policía de Nashville, John Drake.

Este arsenal de armas del tirador de Nashville constaba de dos armas de asalto y una pistola. Sin embargo, el arsenal de Hale estaba conformado de siete armas de fuego compradas legalmente en los últimos años en cinco tiendas de la ciudad de Nashville.

Actuación heróica de la policía de Nashville para reducir al tirador de la escuela cristiana. Imágenes de la cámara corporal de los oficiales

Para concluir, el jefe de la policía Drake precisó que Hale se habría identificado como una persona transgénero. Además, los investigadores consideran que el tirador de Nashville sostenía «cierto resentimiento por tener que ir»a la Escuela Covenant cuando era niño.

This is the police response that Americans expect: running toward danger, stopping the threat, saving lives. Nashville Metro officers, including Engelbert and Collazzo, were heroic.

pic.twitter.com/Tr9FgpdykY — Buck Sexton (@BuckSexton) March 28, 2023

Como parte de las averiguaciones la policía de Nashville publicó, el martes 28 de marzo, el video de la cámara del oficial Rex Engelbert que llegó al tiroteo de la escuela, actuando de inmediato, junto a su compañero Michael Collazo, para minimizar el riesgo de una mayor cantidad de víctimas inocentes.

Nashville police released photos of the victims of the school shooting. Continue to pray for these families involved. 🕊️ pic.twitter.com/yNwU5BzPTF — No Jumper (@nojumper) March 28, 2023

En el video se aprecia como el agente Engelbert sacó su arma larga del maletero de su patrulla y entró a la escuela de primaria en búsqueda del tirador Hale. Subieron un nivel, corrieron algunos pasillos, siguiendo el sonido de los disparos, y tres minutos después el tirador Hale fue reducido por el fuego de la policía.

Nashville police officers Rex Engelbert & Michael Collazo courageously ran inside a building with an active shooter and killed the trans terrorist in 3 minutes. This is why we should celebrate masculinity instead of calling it toxic. pic.twitter.com/75fmCRmIBJ — Collin Rugg (@CollinRugg) March 28, 2023

Finalmente, la actuación de los oficiales Engelbert y Collazo recibieron la ovación de los expertos. Por ejemplo, Thor Eells, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Oficiales Tácticos aseguró que esta actuación, «fue lo más cercano a la perfección que se podía esperar de manera realista».

