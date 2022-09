EE. UU., a las puertas de una huelga de transporte ferroviario

Washington, DC.- El presidente Biden se encuentra trabajando contrarreloj para evitar una huelga de transporte ferroviario de mercancías lo que podría ocasionar más obstáculos en la cadena de suministros generando un trágico impacto en la economía de Estados Unidos.

Según Karine Jean-Pierre, portavoz de La Casa Blanca, la interrupción en el transporte ferroviario podría comenzar este viernes. Esto si las empresas ferroviarias llegan a negociaciones sobre el nuevo contrato con dos sindicatos, que engloba a 57.000 trabajadores.

Jean-Pierre en una rueda de prensa declaró, «Una interrupción del servicio podría tener un impacto tremendo en nuestra cadena de suministro, crearía una reacción en cadena en toda nuestra economía».

En este sentido, la suspensión del transporte de mercancías vía ferroviaria podría generar grandes consecuencias y «un enorme daño», tanto en las familias como en los negocios de Estados Unidos.

