Huelga deja a 420.000 estudiantes sin clases ni beneficios

Los Ángeles, CA.- Alrededor de 30.000 trabajadores de la educación en Los Ángeles iniciaron una huelga de tres días, respaldados por el sindicato de maestros, lo que obligó la cancelación de clases para más o menos 420.000 estudiantes en el segundo distrito escolar más grande del país.

Esta medida del The Service Employees International Union Local 99 (seiu99) pretende hacerse escuchar para aumentar los salarios. El seiu99, etiquetó a sus salarios de $25.000 anuales como «sueldos de pobreza».

Los trabajadores de la educación que exigen un incremento sustancial en sus salarios incluye a muchos miembros del sindicato. Por ejemplo los conserjes, asistentes de aulas y conductores de autobuses escolares.

Simultáneamente a la cancelación de clases, muchos miembros del sindicato se reunieron frente a la sede del Distrito Escolar Unificado de la ciudad de Los Ángeles. Además, dejaron clara la amenaza de que continuarán con sus piquetes durante los próximos días a una sola voz del grito «Unidos por las escuelas de Los Ángeles».

Thousands of SEIU99 members, UTLA members, other school staff, and supporters were all gathered on 3rd and Beaudry Ave pic.twitter.com/MDfIRaOtCM

— Ash✨ (@xashgiggles) March 21, 2023