Históricos acuerdos en el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) en México

Ciudad de México, México.- El gobierno de Estados Unidos junto al gobierno mexicano dejaron anunciaron históricos acuerdos desde el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), algunos planes de integración para la producción de chips semiconductores, litio y vehículos eléctricos.

Con las diferencias en standby entre ambos países en distintos temas, Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., desde México dijo, «Todos los socios que trabajan con nosotros podemos también no estar de acuerdos en ciertos temas, pero siempre vamos a trabajar para poder solucionar esto en forma práctica».

En este sentido, Blinken en una rueda de prensa conjunta con Gina Raimondo la secretaria estadounidense de Comercio; Marcelo Ebrard canciller mexicano; Tatiana Clouthier secretaria mexicana de Economía; donde se pidió la unión al plan del presidente Biden.

El plan del presidente Biden que se basa en fabricar chips semiconductores en la región, además con la propuesta de que el 50% de los autos construidos en 2030 sean eléctricos, lo que Ebrad etiquetó como una «oportunidad histórica».

