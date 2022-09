La promoción de los chips «Hechos en Estados Unidos» de Biden

Washington, DC.- Desde el estado clave de Ohio, el presidente Biden promociona los chips, «hechos en Estados Unidos», envuelto en una narrativa que busca ser atractiva para la clase obrera a solo dos escasos meses de las elecciones legislativas.

En este sentido, el mandatario pronunció un enérgico discurso al aire libre en el condado de Licking, Ohio, donde se va a construir una fábrica de producir chips a partir del 2025, y donde Intel ya invirtió $20.000 millones.

De este modo, Biden exclamó, «¡Amigos!, el futuro de la industria de los chips se va a construir aquí, en Estados Unidos». Describiendo el espacio en construcción como «un campo de sueños», donde congeniaran científicos, ingenieros, artesanos y estudiantes de universidad en el desarrollo de los chips.

Esta iniciativa y puesta en marcha inició tras las interrupciones en la cadena se suministro de semiconductores provocadas por la pandemia. Inmediatamente, aumentaron todos los artículos que dependen de estos chips, por la ausencia de estos dispositivos lo que suma considerablemente a la inflación.

The CHIPS and Science Act is about jobs.

Jobs now.

Jobs for the future.

Jobs in every part of the country.

Good-paying, decent jobs you can raise a family on.

— President Biden (@POTUS) September 9, 2022