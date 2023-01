Hallada sin cabeza joven latina indocumentada

Houston, TX.- La joven latina de origen nicaragüense, Angie Díaz que se acababa de casar en el mes de octubre de 2022 con Jared James Dicus, fue hallada sin cabeza en el condado de Waller en la calle Oak Hollow en Magnolia, Texas.

De acuerdo con los oficiales de la policía que encontraron el cuerpo sin cabeza de la joven indocumentada de 21 años, etiquetaron la escena del crimen como «Horrorífica escena».

En este sentido, Troy Guidry alguacil del Condado de Waller declaró que los agentes respondieron al llamado de una mujer muerta. Sin embargo, no imaginaron que encontraría tan macabra escena.

Según Guidry, «Una parte del cuerpo de la mujer había sido desmembrada, la escena era espantosa». Por su parte, el esposo de la joven latina permaneció en la escena y fue detenido.

"The 21-year-old Hispanic woman’s body was discovered in the home, but her head was not, Sheriff Troy Guidry said."

