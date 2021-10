Juez federal bloquea la ley antiaborto de Texas

Texas, HOU.- Un juez federal en EE. UU. bloqueó la aplicación de la estricta ley antiaborto puesta en marcha en Texas, que prohíbe prácticamente cualquier interrupción del embarazo en ese estado sureño.

El magistrado Robert Pitman aceptó de este modo la petición del Gobierno de Biden, que, a través del Department of Justice (DOJ), reclamó la suspensión temporal de la ley impulsada por los republicanos a la espera de que se determine su constitucionalidad.

Por su parte, en su fallo, el juez opinó que la ley «ha creado un mecanismo agresivo y sin precedentes para privar a sus ciudadanos de un derecho constitucional significativo y bien consagrado”.

Al mismo tiempo, Pitman aseguró que la ley «ha impedido ilegalmente a las mujeres ejercer control sobre sus vidas». Además, que su tribunal «no permitirá que esta ofensiva privación siga ni un día más».

No freedom is more precious than life itself.

Starting today, every unborn child with a heartbeat will be protected from the ravages of abortion.

Texas will always defend the right to life.#ProLife pic.twitter.com/kmsxAqjE5C

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 1, 2021