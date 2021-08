Greta Thunderg: sinónimo de juventud y cambio

Nueva York, NY.- En el marco del Día de la Juventud, es preciso abanderar a Greta Thunberg, quien lleva años luchando contra el cambio climático. La activista se ha mostrado muy activa en la lucha, participando en protestas y actos contra la crisis climática.

La joven sueca de 18 años ha cargado contra la industria de la moda y sus contribuyentes por perjudicar el medioambiente. “Si está comprando moda rápida, entonces está contribuyendo a esa industria y alentándolos a expandirse y continuar con su proceso dañino”, aseguró.

Las declaraciones de Thunberg son aún mas impactantes, teniendo en cuenta que se han realizado desde la revista Vogue, la principal publicación de moda mundial.

No obstante, la activista no se contentó solo con expresar su descontento en la revista y desde su Instagram también lanzó un mensaje a la industria.

”Our relationship with nature is broken. But relationships can change. When we protect nature – we are nature protecting itself.”

Thank you @MercyForAnimals for sponsoring this film by @tommustill and me.#ForNature #BiodiversityDay pic.twitter.com/2tXPFaeqWq

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 22, 2021