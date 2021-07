Fuerte terremoto de 8.2 sacude costa de Alaska

Alaska, EE. UU.- Un terremoto de 8.2 en la escala de Richter, sacudió a Alaska, golpeando a 91 kilómetros (56 millas) al este sureste de Perryville, Alaska, alrededor de las 8:15 pm de este miércoles.

Así, lo anunció el U.S. Geological Survey (USGS), quien también informó que el terremoto se produjo a unas 29 millas (46 kilómetros) por debajo de la superficie del océano.

Asimismo, el USGS informó que, otros dos terremotos con magnitudes preliminares de 6.2 y 5.6 ocurrieron en la misma área dentro de la media hora del primero.

A la vez, el organismo dijo que, con base en los datos sísmicos preliminares, el terremoto debería haber sido ampliamente sentido por casi todos en el área del epicentro. Podría haber causado daños leves a moderados.

El alcalde de Kodiak, Pat Branson, declaró, “Ahora estamos todos despejados y esperamos ansiosamente cualquier anuncio sobre una ola que azote (nuestra) isla”.

Additional Information about the M 8.2 earthquake that occurred 50 miles south of the Alaska Peninsula last night. https://t.co/2Jn2DLAV8M #Earthquake #Alaska pic.twitter.com/s1DDPmmaXG

— USGS (@USGS) July 29, 2021