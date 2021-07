Tormenta Elsa rumbo a la Costa Oeste

Florida, MI.- La tormenta Elsa avanzará sobre la costa oeste, este martes, después de estar cerca de los Cayos este lunes, según, National Hurricane Center and Central Pacific Hurricane Center (NHC) de EE.UU.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió este domingo a los floridanos que estén preparados para las lluvias, vientos y marejadas de Elsa y se mantengan a salvo.

El NHC emitió un aviso de tormenta tropical para los Cayos de Florida, desde Craig hasta Dry Tortugas, y una vigilancia desde el cayo Craig a Ocean Reef, así como para, Florida Bay y la costa oeste del estado desde Flamingo a Bonita Beach.

En la base MacDill de la Fuerza Aérea, sede de Sexta Ala de Reabastecimiento, se ha ordenado llevar los aviones a otra base en Wichita, en Kansas, para evitar que sean dañados.

Here are the 11am EDT 6 July Key Messages for Tropical Storm #Elsa. Some intensification is expected over the next 24 hours before landfall. Hurricane Watches & Tropical Storm Warnings are up for portions of the Gulf Coast of Florida.

Latest: https://t.co/905zOAYiId pic.twitter.com/rpARspXGBi

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 6, 2021