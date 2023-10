Estados más afectados por la mayor huelga de trabajadores de la salud de EE. UU.

Washington, DC.- La mayor huelga de trabajadores de la salud en la historia de Estados Unidos, afecta a varios estados, con una participación de más de 75.000 empleados sindicalizados de Kaiser Permanente, uno de los proveedores de salud sin ánimo de lucro más grande del país.

La huelga de trabajadores de la salud comenzó a las 6:00 de mañana y estará vigente hasta el próximo sábado 7 de octubre. Por el momento, los estados del país que participarán activamente en esta huelga destacan: California, Colorado, Washington, Virginia, Oregón y Washington DC.

Algunas de las demandas de los trabajadores de la salud exigen entornos de trabajo más seguros luego de la pandemia. Al mismo tiempo, entienden que la escasez de personal compromete directamente a la atención del paciente, exigiendo por encima del límite a muchos trabajadores.

Estos trabajadores en huelga son parte de ocho sindicatos que suponen el 40% del personal total de Kaiser Permanente. Una compañía que opera 39 hospitales y más de 700 consultorios médicos.

