Por primera vez en la historia el líder de la Cámara Baja fue destituido

Washington, DC.- Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un líder de la Cámara Baja de Estados Unidos fue destituido, tratándose del republicano Kevin McCarthy, tras una moción en su contra presentada por un miembro de su propio partido en respuesta a algunas concesiones dadas a los demócratas.

Esta resolución fue aprobada el martes 3 de octubre, pero fue introducida un día antes por el ultraconservador Matt Gaetz. La misma contó con la aprobación de 216 votos y 210 en contra.

Esta iniciativa muestra la fractura existente dentro del partido republicano. De hecho, Gaetz es parte del «Freedom Caucus» que representa a los republicanos más inclinados hacía las ideas del expresidente Donald Trump.

En el debate que precede a la votación de la histórica destitución, Gaetz sentenció, «Se dice que vamos a provocar el caos, pero quien es el caos es McCarthy, alguien en cuya palabra no podemos confiar».

BREAKING: Kevin McCarthy has been ousted as speaker of the House. It's the first time in U.S. history that House lawmakers have voted their leader out. https://t.co/pT8qms4Kx0 pic.twitter.com/DijFihj2jI

La destitución de McCarthy parte del colaboracionismo con los demócratas para evitar el cierre temporal del Gobierno. Dicho cierre se evitó el sábado 30 de septiembre «in extremis», con una prórroga aprobada por 45 días que ofrece una limitada financiación al Ejecutivo.

I kept government open so the families of our troops and border agents could get paid.

If a handful of Republicans side with Democrats to remove me for that—it's a fight worth having. pic.twitter.com/BBz8yuC0ez

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) October 3, 2023