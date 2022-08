FBI encabezó rescate 84 niños y 141 adultos del tráfico sexual

Charlotte, NC.- El Federal Bureau of Investigation (FBI), lideró un rescate de 84 niños y 141 adultos del tráfico sexual, en las últimas dos semanas a lo largo de 391 operativos, por más de 200 agencias federales, estatales y locales.

La operación Cross Country halló a 84 niños, que según un comunicado el U.S. Department of Justice detalló que estos eran, «víctimas de delitos de tráfico sexual infantil y explotación sexual».

Según cifras oficiales, las autoridades arrestaron un total de 85 personas involucradas en las redes de tráfico de personas, tanto en los estados de Georgia como de Tennessee.

Al tiempo del hallazgo de estos 84 menores, también se localizaron 37 niños que habían sido denunciados como desaparecidos. Además, se subrayó que la edad promedio de los rescatados es de 15 años.

Operation Cross Country is a coordinated operation among the #FBI, other federal agencies, state and local police, and social services agencies across the country to find and assist victims of human trafficking, particularly child victims. Learn more at https://t.co/NKzg6tnsv9. pic.twitter.com/gxqBRdn6kB

— FBI (@FBI) August 15, 2022