Falleció Madeleine Albright referente política de Estados Unidos

Washington, DC.- La primera mujer que lideró la diplomacia de Estados Unidos, Madeleine Albright, falleció a los 84 años a causa de un cáncer, siendo una referencia debido a su prominente carrera política con origen judío.

En este sentido, la familia de Madeleine Albright padeció persecución por parte de los nazis en Checoslovaquia, donde tres de sus abuelos murieron en los campos de concentración de Terezinstadt y Auschwitz.

Ver más: Muere el congresista más longevo de EE. UU.

Para 1938, los padres de Madeleine Albright, huyeron a Reino Unido en 1938. Inmediatamente, para 1948, ante la imposibilidad de volver a su país por la toma de control comunista, decidieron migrar a Estados Unidos.

Asimismo, igual que la mayoría, su entrada la hizo por Ellis Island, en el puerto de Nueva York, muy cerca a la Estatua de la Libertad. Por su parte, el padre de Albright había sido un diplomático y académico checo, por lo que fue una fuerte influencia en su carrera.

We are deeply saddened by the passing of Madeleine K. Albright, our firm’s co-founder and chair. She was an unparalleled force in world affairs, American diplomacy, and the global business community, and will be dearly missed. https://t.co/z2sjuAF0ft pic.twitter.com/3TwXDM1LmE

De hecho, Madeleine Albright estudió Ciencias Políticas en el Wellesley College, una institución educativa solo para mujeres de Massachusetts. Con el tiempo, Albright fue elegida secretaria de Estado por Bill Clinton. Convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar el mayor rango en la historia del Gobierno Federal de Estados Unidos.

Secretary Madeleine Albright was a trailblazing leader who always put democracy first as the first woman to serve as U.S. secretary of state.

Our thoughts are with her family. She will be missed.

— The Democrats (@TheDemocrats) March 23, 2022