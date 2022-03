Primera afroamericana nominada a la Suprema Corte sufre ataques

Washington, DC.- La jueza Ketanji Brown Jackson, que fue nominada por el presidente Biden, considerándose un hecho histórico tras ser la primera mujer afroamericana, en llegar a la Suprema Corte de Estados Unidos, fue víctima de ataques por parte de la bancada de republicanos.

Asimismo, la jueza Brown Jackson en una muestra de temple y carácter, intentó no mostrar emoción alguna mientras las cámaras de televisión se enfocaron en ella cuando sucedió el lamentable hecho.

Ver más: Biden hace su postulación para el Tribunal Supremo

Ignorando los ataques, la jueza Jackson en su primera intervención ante el comité, se comprometió a actuar de forma, «independiente», sin «favoritísimos», ni «temor», ajustándose a la Constitución.

En este sentido, Brown Jackson precisó, «He sido jueza durante casi una década y me tomo muy en serio esa responsabilidad y mi deber de ser independiente. Decido los casos desde una postura neutral. Evalúo los hechos e interpreto y aplico la ley a esos hechos que se presentan ante mí, sin temor y sin favoritismos, de manera coherente con mi juramento judicial».

Supreme Court Nominee Judge Jackson highlights the importance of the love and support her family has given her throughout her career. pic.twitter.com/1msDFgAA0J

— The White House (@WhiteHouse) March 21, 2022