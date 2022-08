FAA reduce vuelos alrededor de aeropuertos de NYC

Nueva York, NY.- La Federal Aviation Administration (FAA) anunció, este lunes, que reduce sus vuelos alrededor de aeropuertos de NYC, por falta de personal, por lo que tanto las salidas internacionales o nacionales como las llegadas internacionales y nacionales podrían retrasarse hasta dos horas.

Según la FAA, los aeropuertos en cuestión son: John F. Kennedy International Airport (JFK), LaGuardia Airport (LGA) y Newark Liberty International Airport (EWR) en Nueva Jersey.

Por este motivo, la FAA sugirió a los pasajeros que consulten con sus aerolíneas el estado de su vuelo, y así obtener información de vuelos particulares. En este sentido, la declaración de la FAA expresó que esperaban la escasez de controladores de tráfico aéreo.

El comunicado de la FAA, precisó que, «Debido a la disponibilidad de personal esta noche, la FAA debe reducir el flujo de aeronaves en cierto espacio aéreo que sirve a la ciudad de Nueva York para mantener la seguridad».

The New York City airspace now has some additional staffing, allowing us to cancel the ground delays at @EWRairport and @JFKairport. Passengers should continue to check https://t.co/smgdqJN3td and their airline. https://t.co/9H2w2jRgw3

— The FAA ✈️ (@FAANews) August 16, 2022