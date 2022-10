FAA modifica tiempo de descanso mínimo de los auxiliares de vuelo

Nueva York, NY.- La Administración Federal de Aviación (FAA), modificó el tiempo de descanso mínimo de los auxiliares de vuelo a 10 horas, que aplicará para cuando los asistentes de vuelo tengan un período de servicio de hasta 14 horas, y en el caso de que el servicio sea más largo, pues el tiempo de descanso se prolongará.

Por ejemplo, antes los asistentes de vuelo, en su mayoría, tenían un mínimo de nueve horas de descanso. Aunque en algunos casos podían contar con solo ocho horas de descanso.

Sara Nelson, presidente de la Asociación de Asistentes de Vuelo-CWA, sobre esta modificación precisó, «La ley no podría haber sido más clara, pero en lugar de tomar la dirección definitiva del Congreso, la administración Trump puso nuestro resto en un camino regulatorio para acabar con ella».

En este sentido, siguió, «El presidente Biden prometió hacer de esto una máxima prioridad para corregirlo y hoy, bajo el liderazgo del secretario Buttigieg y el administrador interino de la FAA, Nolen, la regla de 10 horas de descanso irreducible para los auxiliares de vuelo es definitiva».

FAA Announces Longer Rest for Flight Attendants. New rule will require 10 hours of consecutive rest. https://t.co/aCPulxjVqN

— The FAA ✈️ (@FAANews) October 4, 2022