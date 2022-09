cientos-de-vuelos-cancelados-en-aeropuerto-de-charlotte

Charlotte, NC.- Cientos de vuelos han sido cancelados este viernes en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas mientras el área se prepara para los efectos de la tormenta tropical Ian.

FlightAware, la empresa de datos y seguimiento de vuelos, informó que al menos 280 vuelos que partían desde Charlotte o iban hacia la ciudad han sido cancelados.

Ian, que el miércoles tocó tierra en Florida como poderoso huracán de categoría 4, se dirige más debilitado hacia el norte por la costa este.

Las autoridades esperan fuertes lluvias, ráfagas de vientos, inundaciones y posibles tornados aislados. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, declaró estado de emergencia.

🚨Travel Advisory🚨

CLT is closely monitoring weather conditions from Hurricane Ian. Please check with your airline on the status of your flight before coming to #CLTairport.

— CLT Airport (@CLTAirport) September 29, 2022