Explosión de edificio deja ocho hospitalizados

Chicago, IL.- La explosión de un edificio provocó el derrumbe parcial del mismo, este martes, en el West Side de la ciudad de Chicago, que además dejó un saldo de ocho personas lesionadas en el hospital, incluyendo tres víctimas en estado crítico.

De acuerdo con el Chicago Fire Department (CFD) mostró contenido multimedia donde se apreciaban los pisos superiores dañados en West Washington Boulevard y North Central Avenue.

Además se ven los ladrillos esparcidos por todo el edificio de la esquina, al tiempo de vehículos afectados por los escombros caídos. Por el momento se desconocen las causas que originaron la explosión.

Background on explosion. This is a four story apartment building. With 35 units. Investigation underway into cause by CFD OFI. Assisted by ATF and CPD. Looking at 4th Floor as possible source. 7

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) September 20, 2022