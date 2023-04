Exgobernador de Arkansas se suma a la carrera por la presidencia

Little Rock, AR.- Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas oficializó su candidatura presidencial para el 2024, el miércoles 26 de abril, con un discurso en el que se presentó como una opción más moderada en comparación con Donald Trump, que es el favorito del partido.

El exgobernador Hutchinson, tiene 72 años de edad y se deslindó de Trump este 2023, luego de la acusación penal en que se vio envuelto el ex mandatario para el mes de marzo, por supuestos pagos secretos a una famosa estrella porno.

En este sentido, el discurso de anuncio formal de Hutchinson, no mencionó por ninguna parte a Trump. No obstante, al denunciar el enfoque de aislamiento de Trump que asumió durante su administración, Hutchinson rompió con esta manera de política exterior.

Así pues, el exgobernador de Arkansas añadió, «El aislacionismo solo conduce a la debilidad y la debilidad conduce a la guerra».

🚨BREAKING: Asa Hutchinson throws his hat in the ring for 2024 pic.twitter.com/k7SEiRTNz0

— Red Voice Media (@redvoicenews) April 26, 2023