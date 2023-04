Joe Biden oficializa su candidatura presidencial para el 2024

Washington, DC.- El presidente Biden lanzó su candidatura a la reelección presidencial, el martes 25 de abril, prometiendo proteger las libertades de los estadounidenses de los «extremistas» que aseguró son seguidores del expresidente Donald Trump, y posiblemente su próximo rival en las presidenciales de 2024.

En un video muy producido y estratégicamente publicado por su nuevo equipo de campaña, Biden hizo el anuncio de su reelección. Efectivamente, el video inicia con el famoso 6 de enero de 2021, que fue conocido como el asalto al Capitolio de Estados Unidos.

Se escucha la voz de Biden relatando, «Cuando me postulé para presidente hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía lo estamos».

Del mismo modo, Biden aprovechó para comprometerse en una supuesta reelección, «Este no es un momento para ser complaciente. Por eso me postulo para la reelección». A propósito de esta estrategia de propaganda Biden dijo, «Terminemos este trabajo. Sé que podemos».

It’s official: President Biden and Vice President Harris are running for reelection to stand up for democracy and defend our fundamental freedoms. pic.twitter.com/BLIN0Bxb0v

— The Democrats (@TheDemocrats) April 25, 2023